نسرين أمين رفقة رانيا يوسف وسلمى أبو ضيف في كوبا.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، وشعر كيرلي.

إنجي المقدم

نشرت الفنانة إنجي المقدم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كلاسيكية.

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نسرين أمين

شاركت الفنانة نسرين أمين جمهورها بصورة تجمعها مع الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"أحبك".

إبتسام تسكت

نشرت المطربة المغربية إبتسام تسكت صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بملابس كاجوال شتوية، خلال تواجدها في إسبانيا.

سارة الشامي

نشرت الفنانة سارة الشامي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل أحد المطاعم، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورة في أحد شوارع كوبا، وعلقت: "العودة لكوبا".

صفاء سلطان

نشرت الفنانة السورية صفاء سلطان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية مرتدية فستانًا أبيض قصيرا.

هنادي مهنا

نشرت الفنانة هنادي مهنا صورة " سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، ومكياج هادئ جذاب.

ماريتا الحلاني

نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا عاصي الحلاني صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال شتوية أثناء تواجدها في باريس، وعلقت: "خطوة واحدة في وقت واحد".

هيثم سعيد

نشر المطرب هيثم سعيد صورة تجمعه بالفنان محمد محيي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق سعيد على الصورة: "هما مالهم بينا يا ليل، مع موحا النجم الزملكاوي الجميل".