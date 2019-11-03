رغم المقاطعة.. "ستموت في العشرين" يفوز بالتانيت الذهبي لـ"العمل الأول" بأيام قرطاج السينمائية

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس- د ب أ:

حاز الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" للمخرج أمجد أبو العلاء على جائزة التانيت الذهبي "للعمل الأول" لأيام قرطاج السينمائية في حفل ختام المهرجان في دورته الـ30، أمس السبت، كما حصد جائزة أفضل سيناريو.

ونال المخرج الشاب، الجائزة التي حملت اسم المخرج التونسي الراحل الطاهر شريعة، مؤسس مهرجان أيام قرطاج السينمائية، الذي انطلقت أولى دوراته عام 1966.

يذكر أن أمجد أبو العلاء، مخرج الفيلم، أعلن مقاطعته ومنتج العمل محمد العمدة، الدورة الحالية لمهرجان قرطاج السينمائي، بسبب ما وصفه بالتعنت من إدارته تجاهه هو وفريق الفيلم المشارك بالمسابقة الرسمية.

وقال أبو العلاء، في بيان أرسله إلى مصراوى، إن المشكلة بدأت عندما أبلغتهم إدارة المهرجان بأن التاشيرات الخاصة بهم ستكون بانتظارهم في مطار تونس، وعند سؤالهم لإرسال مستندات للخطوط الجوية تفيد بذلك أفادوا وجوده بـ"السيستم".

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وأضاف: "لكن تم اكتشاف عدم وجود اسم الفنانه بنة خالد في قوائم المدعوين للمهرجان، على عكس المخاطبات كافة طول الأسابيع، وهو الخطا الذي أقر به المنظمون".

وتابع: "وتكرر الأمر مع الفنان محمود السراج بطل الفيلم، الذي ذهب للسفر من مطار مومباي إلى تونس، وفوجىء بعدم وجود اسمه أو والبيانات الخاصه به، وهو ما حدث أيضا مع المخرج أمجد ابو العلاء، الذي اكتشف ذلك عند سفره من دبي اليوم".

وأشار إلى أنه مع اعتراف إدارة المهرجان بالأخطاء فوجئ بالرد بعدم القدرة على حل المشكلة بحجة ضيق الوقت، ما دفعهم لمقاطعة المهرجان، موضحا أن عقود التوزيع حالت دون قيامه بسحب الفيلم أيضا.

يأتي تتويج الفيلم السوداني بعد أن كان فاز بالجائزة الذهبية في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي في مصر في سبتمبر الماضي، ومن قبلها حصل على جائزة "أسد المستقبل" من مهرجان فينيسيا السينمائي.