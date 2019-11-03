صور وفيديو| برج خليفة يحتفل بعيد ميلاد شاروخان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشر النجم الهندي الكبير شاروخان فيديو عبر حسابه على إنستجرام، من احتفال برج خليفة في دبي بعيد ميلاده.
وعلق: "شكرا على جعلي مشرقا بهذا الجمال، حبكم وودكم لا يمكن تجاوزه، أحبك يا دبي، إنه عيد ميلادي".
واحتفل شاروخان بعيد ميلاده، اليوم السبت، إذ ولد في 2 نوفمبر 1965.
واستقبل مطار الرياض بالمملكة العربية السعودية، قبل أيام، النجم الهندي شاروخان، الذي يجري زيارة تستغرق يومين لتكريمه في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه على هامش فعاليات موسم الرياض.
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