صور وفيديو| برج خليفة يحتفل بعيد ميلاد شاروخان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر النجم الهندي الكبير شاروخان فيديو عبر حسابه على إنستجرام، من احتفال برج خليفة في دبي بعيد ميلاده.

وعلق: "شكرا على جعلي مشرقا بهذا الجمال، حبكم وودكم لا يمكن تجاوزه، أحبك يا دبي، إنه عيد ميلادي".

واحتفل شاروخان بعيد ميلاده، اليوم السبت، إذ ولد في 2 نوفمبر 1965.

واستقبل مطار الرياض بالمملكة العربية السعودية، قبل أيام، النجم الهندي شاروخان، الذي يجري زيارة تستغرق يومين لتكريمه في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه على هامش فعاليات موسم الرياض.