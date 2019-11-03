صورة| بسبب التعب.. نرمين الفقي ورانيا محمود ياسين نائمتان في كواليس "نصيبي وقسمتك 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة تجمعها بالفنانة رانيا محمود يس، من كواليس قصة "ما يطلبه المستعمون"، ضمن مسلسل "نصيبي وقسمتك 3".

وظهرتا وهما نائمتين، وعلقت الفقي على الصورة: "هذا حالنا بعد عمل لمده ١٨ ساعة يوميا، بس الحقيقة اللوكيشين والكاست وكل شيء هايل ربنا يوفقنا جميعا".

"ما يطلبه المستعمون" بطولة نيرمين الفقي وإيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.

ونشر مخرج العمل وأبطاله، أمس، بوسترات المسلسل، عبر حساباتهم على إنستجرام وبدأ عرض المسلسل على قناة on e، اليوم، بينما يعرض على mbc4، بدءا من غدٍ الأحد.