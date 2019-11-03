شاهد: نهى نبيل تستضيف لأول مرة أحد المشاهير في منزلها وتكشف عن هويته في فيديو

نشرت نشرت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل، مقطع فيديو، عبر حسابها الخاص على موقع انستقرام، خلال استضافتها نجم مواقع التواصل الاجتماعي السعودي الشهير، فيحان.

وفي الفيديو، قالت نبيل إنها “تستضيف لأول مرة أحد المشاهير في بيتها، ليس قصورًا بهم، لكن لأن البيت مكان عائلي مقدس، وأن لفيحان خصوصية لديها”.

وأعدت نبيل لفيحان وجبة عشاء ساخنة “زبيدي”، وهو من الوجبات المشهورة في منطقة الخليج العربي، وخاصَّةً في دولة الكويت، والمناطق الجنوبية في العراق، وذلك لأنّ أهل تلك المناطق يحبُّون هذا النَّوع من السمك.

وفي ختام الفيديو، وجهت له الدعوة لزيارتها مجدداً برفقة عائلته ووالدته، وقالت “أصبح لكم بيت في الكويت”.

وظهر في الفيديو أطفال نهى وهم يمازحون فيحان، وكيف ضايفته بالقهوة العربية، واستقبلته مرتدية نظارة شمسية تقليدًا له.

ولاقى الفيديو صدى واسع لدى جمهور نهى نبيل وفيحان، وأعرب المتابعون عن سعادتهم بهذه العلاقات والرابط القوية بينهما.

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يذكر أن نجم مواقع التواصل فيحان يتابعه ما يقارب خمسة ملايين عبر قناة يوتيوب وحدها، خاصة لبرنامجه الشهير ”عائلة فيحان“.

وقامت الشركة المنتجة لبرنامج عائلة فيحان، والذى يذاع على موقع يوتيوب بتحويله إلى ابليكيشن على الهواتف المحمولة، حيث سيتم عرض المقاطع التى يتم بثها على موقع اليوتيوب من البرنامج.

يذكر أن برنامج عائلة فيجان عبارة عن مقاطع ساخرة ومغامرات الحياة ومقالب مضحكة مع الأطفال الصغار وخدع مسلية ورحلاتهم حول العالم وتحديات وبعض المقاطع المتنوعة الأخرى يشبه بعض البرامج التليفزيونية التي يعرض على قوات الأطفال.