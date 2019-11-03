نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلق رمضان على الصورة قائلا "الصورة دي Advertisements لاقيتها على موبايلي والغريب إني فاكر في اليوم ده كنت لوحدي تماما ولو حد مصورها المفروض يبان في المرايا اللي قدامي!". لاقيتها على موبايلي والغريب إني فاكر في اليوم ده كنت لوحدي تماما ولو حد مصورها المفروض يبان في المرايا اللي قدامي!". وتابع قائلا:"ده أكيد عفريت واحد مصور أو عفريت معجب بالحلاقة ثقة في الله_مابخفش .. ومش هروح الأوتيل ده تاني".

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. صورة غريبة لـ"محمد رمضان".. ويؤكد: عفريت اللي مصورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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