صور.. نانسي عجرم تتألق في حفل جمصة

نشرت النجمة نانسي عجرم صور حفلها الغنائي الذي أحيته مؤخرًا، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كما أعربت النجمة نانسي عن سعادتها قائلة:"حفل رائع.. وجمهور أروع".

وكانت النجمة نانسي عجرم أحيت مؤخرًا حفلًا ناجحًا في مدينة جمصة بمحافظة

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الدقهلية، وشهد الحفل حضور غير مسبوق من طلاب الكليات المختلفة.

وقدَّمت النجمة نانسي عجرم من خلاله باقة لامعة من أجمل أغانيها التي تفاعل معها الجمهور، والذين احتشدوا بالآلاف.

​يذكر أن الفنانة نانسي عجرم، أحيت حفلتها الغنائية الأولى في السعودية ضمن حفلات "موسم جدة"، برعاية الهيئة العامة للترفيه، وشهد حفلها تفاعلًا واسعًا معها من قِبل الحضور، وقدمت فيها باقة من أجمل أغانيها الشهيرة والمميزة.