قالت النجمة سمية الخشاب تعليقًا على حصول طليقها أحمد سعد على حكم بحبسها لمدة 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد، "أنا تنازلت كتير ومش هسيب حقي منه أبدًا".
وأوضحت الخشاب أنها كتبت شيك بمبلغ مليون جنيه؛ لتسوية الحسابات المادية بينهما في فترة زواجهما.
وأضافت سمية الخشاب أن أحمد سعد اتفق معها أن تتنازل عن مؤخر الصداق وعننفقتها؛ نظرًا لعدم قدرته على دفعها وبناءً عليه كان الاتفاق على أن تتنازل عن المؤخر والنفقة، وأن لا يصرف الشيك، إلا بعد توقيع عقود التنازل، ونظرًا لسفرها المفاجئ طلبت منه الانتظار لحين عودتها، وتوقيع عقود التنازل، وقيامه بصرف الشيك، إلا أنه استغل غيابها؛ ليحصل علي حكم غيابي رغم اتفاقها معه وهو ما تسبب في عدم ذهاب محاميها للجلسة وبالتالي حصل علي الحكم.
وأشارت سمية الخشاب إلى أن محاميها سيقوم غدًا بعمل معارضة على الحكم وأنها لن تترك حقها، طالما هو لا يحترم كلمته، خاصة أن هناك جلسة جمعتهما مع عدد من الشخصيات الكبيرة في العائلة ومن معارفهما للحد من المشاكل بينهما لكنه لم يحترم ذلك، مؤكدة أنها تثق في القضاء المصري النزيه، وأنها ستحصل على حقوقها بالقانون.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من سمية الخشاب بعد الحكم بسجنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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