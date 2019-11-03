صور.. تفاصيل حفل "جمال سلامة حدوتة مصرية" بالمركز الكاثوليكي

أحيا المركز الكاثوليكي المصري للسينما، مؤخرًا أمسية فنية تحت عنوان "جمال سلامة.. حدوتة مصرية"، بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان التابعة للمركز، وذلك بالتعاون مع أوركسترا صوت الموسيقى بقيادة المايسترو الفنان محمد وهيدي.

ونشر رئيس المركز الكاثوليكي المصري

الأنبا بطرس دانيال، الصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

كما تم تكريم الموسيقار جمال سلامة والذى لم يتمكن من الحضور بسبب ظروفه الصحية،

وقد حضر الحفل مجموعة من كبارالفنانين من بينهم: سميحة أيوب، سميرة عبدالعزيز، نبيلة عبيد، نهال عنبر، محمد ثروث، نادية مصطفى، مفيد فوزي، بالإضافة إلى ألمع نجوم الفن، والإعلام.

يذكر أن الموسيقار جمال سلامة قد خرج مؤخرًا من العناية المركزة بمستشفى المعادي العسكري، بعد استقرار حالته الصحية.

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