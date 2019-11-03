- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شارك عدد من نجوم الفن في لبنان وهم الفنانة نجوى كرم، و ديانا حداد، و ملحم زين، و عاصي الحلاني في إحياء “ليلة بيروت” ضمن فعاليات موسم الرياض 2019.
وقرر النجوم بهذه المناسبة تقديم وصلة غنائية تجمعهم على المسرح وإهدائها إلى لبنان وذلك من خلال أغنية “تعي وتتعمر يا دار”، وبسبب الأغنية أثيرت حالة جدل بسبب الأداء غير المنظم لها المسرح.
وكان النصيب الأكبر من الانتقادات والهجوم من نصيب الفنانة اللبنانية ديانا حداد، والتي حاولت الاستحواذ طوال الوقت على المسرح، عن طريق الغناء الدائم وفرض صوتها على صوتهم، كما أنها لم تمنحهم الوقت للغناء، وبدا الانزعاج واضحًا على الفنانة نجوى كرم والفنان ملحم زين، فيما بدا عاصي الحلاني الأكثر هدوءًا.
وبعد انتهائهم من الغناء غادرت كرم، وملحم زين، المسرح بشكل سريع دون أن يسلموا على ديانا حداد، فيما بقي عاصي الحلاني، وقدم التحية لها محاولًا تدارك الأمر.
وهاجم رواد تويتر الفنانة اللبنانية ديانا حداد بسبب تصرفها، ومحاولتها السيطرة على المسرح واعتبر البعض أن ما قامت به حداد سقطة وغلطة كبيرة خاصة أن الأغنية وطنية والهدف منها تقديم وصلة خاصة لبلدهم في ظل الظروف التي تعيش بها لبنان حاليًا.
فيما دافع جمهور الفنانة ديانا حداد عن نجمتهم مبررين أن قوة صوتها تفوقت على زملائها، وأنها تصرفت بعفوية ولم تقصد إحراجهم إلا أنهم لم يتقبلوا الأمر.
.
كانت هذه تفاصيل خبر ديانا حداد تسبب في غضب نجوى كرم على المسرح.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.