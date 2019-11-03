هل تعود الممثلة المعتزلة نسرين للفن؟.. زوجها الفنان يجيب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترددت العديد من الشائعات حول عودة الفنانة المصرية نسرين، للفن مرة أخرى بعد اعتزال دام لسنوات طويلة وارتدائها للحجاب.

الفنان محسن محي الدين، زوج الفنانة نسرين، والذي عاد وشارك في بعض الأعمال الفنية في السنوات الأخيرة، رد على هذه الشائعات في تصريحات صحفية قائلًا: “هذه الشائعات لا صحة لها مطلقًا”.

وأضاف، أنه لم يجبر زوجته الفنانة نسرين على الاعتزال، مشيرا إلى أن الفنانة المعتزلة نسرين تستمتع بحياتها بعيدًا عن الأضواء.

وتابع، إنها اكتشفت عالمًا جديدًا بعيدًا عن الوسط الفني، ولكنها في الوقت نفسه لم تختف نهائيا على المستوى الاجتماعي.

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يذكر أن الفنانة نسرين، ارتبطت بالفنان محسن محي الدين، بعد انفصالها عن الملحن محمد ضياء الدين الهاشمي، والذي مثلت معه وهي طفلة صغيرة، وشاركت زوجها محسن، في كتابة فيلم «شباب على كف عفريت»، وكانت قبلها قد قدمت عدد من الأعمال السينمائية منها «الحفيد» «شيلني وأشيلك».

واعتزلت الفن بعد زواجها، ثم قامت بارتداء الحجاب، ولم تظهر بعد ذلك في أي وسيلة إعلامية وبررت اعتزالها بأنها لم تنسجم مع الوسط الفني هي وزوجها.

وكان الفنان محسن محي الدين، قد كشف في حوار سابق له أن وفاة الفنانة هالة فؤاد، بالمرض الخبيث هو سبب ابتعاده عن عالم الفن، وأنه قرر أن يبتعد بعد ذلك ليرى إن كان يسير على الصواب أو الخطأ.

وعاد محسن محي الدين للتمثيل في الفترة الأخيرة وشارك في مسلسل “فرق توقيت”، مع الفنان تامر حسني ونيكول سابا.