الحكم بحبس سمية الخشاب 3 سنوات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قضت محكمة الدقي بمعاقبة الفنانة سمية الخشاب بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه، وذلك بسبب إصدارها شيك بدون رصيد.

جاء ذلك بناء على بلاغ أقامه الفنان أحمد سعد برقم 17590 لسنة 2019، اتهم فيه طليقته الفنانة سمية الخشاب بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة مليون جنيه لصالحه.

سمية علقت على الحكم الصادر ضدها وقالت إنها لن تترك حقها أبدًا، وأنها تسامحت كثيرًا في حقها، ولكنها لن تتهاون بعد الآن، وستحصل على كل حقوقها وبالقانون.

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وأضافت سمية الخشاب أن أحمد سعد اتفق معها على أن تتنازل عن مؤخر الصداق وعن نفقتها نظرا لعدم قدرته على دفعها، وبناء عليه كان الاتفاق على أن تتنازل عن المؤخر والنفقة، وألا يصرف الشيك إلا بعد إمضاء عقود التنازل، ونظرا لسفرها المفاجئ طلبت منه الانتظار لحين عودتها وإمضاء عقود التنازل وقيامه بصرف الشيك، إلا أنه استغل غيابها ليحصل على حكم غيابى رغم اتفاقها معه، وهو ما تسبب فى عدم ذهاب محاميها للجلسة، وبالتالى حصل على الحكم.

وكانت الفنانة ذكرت في تصريحات سابقة أن أحمد سعد كاد يتسبب في مقتلها، وسبب لها عاهة مستديمة بعد أن خضعت لجراحة واستأصلت الطحال بسبب ضربه لها، بينما اتهمها الفنان بالاستيلاء على أمواله وشقته.