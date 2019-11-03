"ستموت في العشرين" يحصد التانيت الذهبي بـ"أيام قرطاج السينمائية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حاز الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" للمخرج أمجد أبوالعلاء على جائزة التانيت الذهبي لأيام قرطاج السينمائية في حفل ختام المهرجان في دورته الـ30، السبت.
ونال المخرج الشاب الجائزة التي حملت اسم المخرج التونسي الراحل الطاهر شريعة، مؤسس مهرجان أيام قرطاج السينمائية، الذي انطلقت أولى دوراته عام 1966.
يأتي تتويج الفيلم السوداني بعد أن كان قد فاز بالجائزة الذهبية في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي بمصر في سبتمبر/أيلول الماضي.
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