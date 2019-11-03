شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ترك تعلن خطة العودة لجمهورها.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة حنان ترك، عن عودتها لجمهورها خلال الفترة المقبلة بطريقة جديدة، وذلك وفقاً لما ذكرته عبر حسابها الرسمى على فيس بوك.

حنان ترك أعلنت أنها ستكون على تواصل مع محبيها ومتابعيها كل خميس، وذلك من خلال فيديو لايف تجيب فيه عن كافة التساؤلات، كما طلبت من متابعيها الاشتراك فى قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، بهدف مشاهدة كافة الفيديوهات التى ستطل بها عليهم.

كما طالبت الجمهور، بعدم الانسياق وراء الحسابات التى تنتحل شخصيتها بقولها : "نرجو من الجميع تحرى الدقة فيما ينشر منى وعنى حيث إنى لا أمتلك غير صفحة واحدة رسمية وموثقة على انستجرام وتويتر، وهذا الحساب على فيس بوك، وجارى توثيقه، وأنا غير مسؤولة عن أى شيء ينشر إلا على هذه الحسابات الموثقة رسميًا".

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