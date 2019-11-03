شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Ant-Man يعود بجزء ثالث من لمسات المخرج بيون ريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة مارفل للإنتاج السينمائي، منح الضوء الأخضر لإنتاج جزء ثالث من فيلم الأكشن والخيال العلمي الشهير Ant-Man.

ومن المقرر أن يقود عملية الاخراج " بيون ريد "، صانع الجزأين الأول والثاني من الفيلم، على أن يعرض الجزء الجديد عام 2021 بحسب ما صرحت به صحيفة The Hollywood Reporter.

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وحقق الجزء الأول من فيلم Ant-Man إيرادات وصلت إلى 57 مليون دولار محلياً، و519 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

فيلم Ant-Man and the Wasp بطولة إيفانجلين ليلى، وهانا جون كامين، وبول رود، وجودى جرير، وميشيل فايفر، ووالتون جوجينز، ومن إخراج بيون ريد، ومن كتابة كريس ماكينا، وإريك سومرز، وأندرو برير، وجابرييل فيرارى، وبول رود.