تراند اليوم : مروان خورى فى ثانى أيام مهرجان الموسيقى العربية بأوبرا الاسكندرية

الاسكندريه – نسرين عبد الرحيم

ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ال28 والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية فى الفترة من 1 الى 12 نوفمبر الجارى..يقدم مساء غدا السبت الموافق 2 من نوفمبر. حفلا فنيا للنجم اللبنانى الكبير/مروان خورى على مسرح دار أوبرا الاسكندرية حيث يقدم مجموعة مختارة من اجمل الاغنيات منها مصر يابهية..أكبر انانى..لما انت ناوى..بتممون..معقول..العد العكسى..خدنى معاك..انا والليل..قصر الشوق وغيرها..بمشاركة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو/مصطفى حلمى ..يسبقه فاصل فنى للفنان العراقى عازف القانون المتميز /فرات قدورى..ثم فاصل غنائى لنجوم الأوبرا الفنانة/مى حسن والفنان/وليد حيدر.

يذكر أن الدورة الـ 28 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 37 حفل يحييها 92 فنان منهم 81 مطرب ومطربة على جميع مسارح الأوبرا..والذى يقام

فى الفترة من 1 الى 12 نوفمبر.

ويستضيف مسرح دار أوبرا الاسكندرية 7 حفلات بمشاركة نجوم الأوبرا وكبار نجوم مصر والوطن العربى وهم الفنان الكبير/هانى شاكر..الفنان الكبير/فؤاد زبادى.. الفنان الكبير/محمد ثروت.. الفنان الكبير/محمد الحلو ونجم لبنان عازف الكمان/جهاد عقل..ونجم العراق عازف القانون المتميز الفنان/فرات قدورى والفنان الكبير/مروان خورى والنجم/عاصى الحلانى والفنانة/وعد البحرى ..و الفنانة/ريهام عبد الحكيم ويختتم المهرجان فعاليته بالاسكندرية بحفلا فنيا للفنان الكبير/على الحجار.