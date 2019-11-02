شكرا لقرائتكم كريم عبدالعزيز: لهذه الأسباب علاقتي سيئة بمواقع التواصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كواليس خاصة كشف عنها الفنان المصري كريم عبد العزيز في لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامجها "القاهرة الآن" الذي يعرض عبر شاشة "الحدث"، تحدث فيها عن جديده، وعن حياته مع طفليه، وسبب سوء علاقته بالسوشيال ميديا، مشيرا إلى كونه يفضل الاحتفاظ بخصوصيته ولا يجيد نشر كل ما يتعلق بحياته عبر مواقع التواصل.

ورغم اعترافه بأهمية السوشيال ميديا إلا أنه يرفض اختراق الخصوصية، مؤكدا أنه لا يستطيع أن يعيش بهذه الطريقة، خاصة أن تسجيل كافة تفاصيل حياته اليومية أمر يزعجه.

"البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين"

كريم أعلن أنه يقوم بتصوير فيلم كوميدي جديد في الوقت الحالي يحمل اسم "البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين"، يشاركه بطولته ماجد الكدواني، ودينا الشربيني، وبيومي فؤاد.

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وأشار إلى أن اسم الفيلم يختلف فقط في كلمة "لا" عن فيلم عادل إمام الذي قدمه نهاية السبعينيات، والمفاجأة تتمثل في مشاركته بمشهد واحد في فيلم عادل إمام حينما كان في الثالثة من عمره.

ويصوّر فيلما آخر يحمل اسم "كيرا والجن" المأخوذ عن رواية 1919، ويشاركه بطولته أحمد عز، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، سيقوم بتصويره بعد الانتهاء من الفيلم الكوميدي.

وعن حياته مع طفليه، أكد كريم أنه أب لطيف للغاية يوافق على كل الأشياء، فيما تميل زوجته إلى استخدام الشدة.

وعلق كريم على النجاح الكبير للجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، معتبرا أن الدراما الخاصة بالفيلم أقوى من الجزء الأول، ونوّه بأنه كان مصدوما حين علم بنية الشركة المنتجة تقديم جزء ثانٍ للفيلم لأنه شعر أنه لا يملك أي جديد، لكنه أوضح أنه وبمجرد قراءة السيناريو أعجب به للغاية، مشيرا إلى كونهم يحضرون لجزء ثالث من الفيلم سيكون مختلفا بشكل كلي عن الجزأين الأول والثاني.