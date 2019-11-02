شكرا لقرائتكم ريهام سعيد بريئة من "السمنة" وهذا أول ما فعلته! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد أن برأ القضاء المصري الاثنين، المذيعة ريهام سعيد، من تهمة إهانة مرضى السمنة، حيث قضت محكمة جنح قسم العجوزة بمحافظة الجيزة غربي القاهرة، ببراءة سعيد، من الاتهامات المنسوبة لها بالسخرية من المصريين في قضية "السمنة"، خرجت الإعلامية لتشكر معجبيها.

وعبر حسابها في انستغرام وضعت سعيد 3 منشورات، الأول خبر البراءة، والثاني فيديو تظهر فيه لأول مرة بعد الحكم، وجهت فيه رسالة شكر لمن أسمتهم "أولاد الحلال" وهم من وقفوا معها في محنتها، كما قالت.

والثالث فيديو آخر تظهر فيه سعيد ترقص ومن حولها مجموعة من الناس يرقصون معها، وأرفقته بجملة: "بشكركم على دعواتكم".

يذكر أن الحكم الذي أصدرته المحكمة ضد سعيد شمل عدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية، والتي تقدم بها أحد المحامين، وهو بلاغ يتهم فيه الإعلامية ريهام سعيد، بازدراء فئة من المواطنين وإهانة مرضى السمنة، وذلك بعد أن أثارت غضب المواطنين حين وصفت مرضى السمنة بالقبح، وقالت حينها إنهم عالة على أسرهم وعبء على الدولة، وأنهم بحكم الأموات.

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كما تقدم المجلس القومي للمرأة، بشكوى ضدها وضد البرنامج، إثر ذلك قررت القناة وقف البرنامج لحين الانتهاء من التحقيقات.

إثر هذه القضية، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر برئاسة الكاتب الصحافي مكرم محمد أحمد، قراراً بمنع ظهور الإعلامية ريهام سعيد، على أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام.

وتقرر حينها أن الإيقاف سيستمر إلى حين انتهاء تحقيقات المجلس الأعلى للإعلام معها، على أن يتم إعلان موقف برنامج ريهام سعيد وفقا لما ينتهي له التحقيق.

حينها أثارت ريهام سعيد غضب مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث شن رواد مواقع التواصل حملة ضد المذيعة، مؤكدين أنها تلفظت بأوصاف لا تتفق والمعايير المهنية والأخلاقية والدينية، كما تحدثت بطريقة مهينة عن سيدات مصر، وبصورة مدمرة لكرامتهن وطاعنة لأنوثتهن وفيها تحقير لهن.

وطالب المغردون إدارة قناة الحياة بتقديم اعتذار رسمي لهؤلاء السيدات، ووقف برنامج ريهام سعيد، كما هددوا بشن حملة لمقاطعة الشركات الراعية للبرنامج والداعمة ماليا للقناة.