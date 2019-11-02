إنساي لمحمد رمضان وسعد لمجرد تقترب من 178 مليون مشاهدة

حقق أول دويتو يجمع بين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، نجاحا كاسحا، بكليب "انساي" الذي بلغ إجمالي مشاهداته 177 مليونا و979 ألف، مقتربًا من 178 مليون مشاهدة، بعد طرحه عبر يوتيوب، 17 يوليو 2019.
واحتل كليب أغنية إنساي الذي جمع بين محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب.
يُذكر أن أحدث أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك" كلمات محمد نوبال، وألحان محمود برحيل، ومن توزيع دى جى فان.
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