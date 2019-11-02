علي الحجار يبدع على مسرح "أوبرا»' جامعة مصر

أحيا الفنان على الحجار، حفلا غنائياً، حيث أقيم بمسرح أوبرا جامعة مصر، وسط استقبال وحفاوة بالغة من الحضور من كافة الأعمار.

وامتلأت قاعة أوبرا مسرح مصر بالكامل، وتوافد عدد من نجوم الدراما العربية والمصرية على رأسهم النجم الكبير يوسف شعبان، والنجمة سوسن بدر، والنجم أحمد عبد العزيز، والنجمة صفاء الطوخي، وغيرهم من الإعلاميين، والأدباء والمفكرين، وكافة الجماهير من رجال وسيدات وأطفال وشباب في احتفالية وأمسية فنية رائعة

وشهدت بداية الحفل تجاوب وتفاعل كبير بين الحجار والحضور، حيث تقدم الحجار بالشكر إلى القائمين على تنظيم الاحتفالية من مسئولي جامعة مصر وأيضا مشيداً بنجوم الدراما المصرية وحضورهم الحفل، والذي أضفى جو من السعادة على وجه الحجار والجماهير.

وأعرب الحجار عن سعادته بما شاهده من استقبال رائع وحفاوة كبيرة من محبيه بقاعة أوبرا مسرح مصر، وسط تفاعل كبير من الحضور ، وتألق بتقديم باقة من أجمل أغانية ومنها المال والبنون، والليل وأخره، وعارفه، ومسألة مبدأ وغيرها من أجمل الأغاني الرومانسية، واختتم فقرته الموسيقى بتقديم باقة من الأغاني الوطنية، والتي نالت استحسان الحضور

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ويذكر أن أوبرا مسرح جامعة مصر، تقوم بتنظيم حفلات دورية في تحمل اسم «أضواء المدينة» بحيث يتم تقديمها من خلال برنامج فني متكامل يقوم بإحيائه مجموعة من كبار نجوم الغناء في مصر والعالم العربي «السوبر ستار»، حيث كان حفل النجم على الحجار في ختام شهر أكتوبر الجاري ، والنجمة إليسا ضيفة أوبرا مسرح جامعة مصر ١٣ ديسمبر المقبل.

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