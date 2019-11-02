شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يبدأ حفله بمهرجان الموسيقة العربية بأغنية "بنتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، المطرب مدحت صالح حفله الغنائى ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28، بأغنية "بنتي" التى قدمها فى تتر مسلسل "العروسة" وسط تصفيق حاد من الجمهور الحاضر بالمسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية.

وأحيا اولى فقرات الحفل فى اليوم الثانى من المهرجان، فرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية من دولة عمان، ومطربة الأوبرا رحاب مطاوع، والمطرب اللبنانى سعد رمضان، بالاضافة إلى فقرة موسيقية من الموسيقار عمرو سليم.

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يذكر أن مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28 كرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربى هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحرينى وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقى كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهنى، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربى، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربى حمدى زايد.

ويحيى حفلات المهرجان على المسرح الكبير عدد كبير من مطربين مصر والوطن العربى أبرزهم، محمد منير، مدحت صالح، مروان خوى، محمد الحلو، هانى شاكر، انغام، عاصى الحلانى، الموسيقار عمر خيرت، وائل جسار، اصالة، كارمن سليمان، فايا يونان

وتشارك فى المهرجان 22 فرقة موسيقية هى فرقة الفنان محمد منير، الفرقة السلطانية الاولى للموسيقى والفنون الشعبية (عمان)، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة كل من المايسترو صلاح غباشى والمايسترو أحمد عامر، فرقة المايسترو مصطفى حلمى، فرقة الحفنى بقيادة المايسترو هشام نبوى وغيرهم.