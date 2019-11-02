شكرا لقرائتكم خبر عن سعد رمضان يحيي حفل مهرجان الموسيقى العربية ويغازل حبيبته بأغنية للعندليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المطرب اللبنانى سعد رمضان حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28 وسط حضور جماهيرى كبير، وذلك على المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية.

وبدأ سعد رمضان حفله بأغنية "نسم علينا الهوا" للنجمة فيروز وسط تصفيق حاد، وقال عقب انتهاء الأغنية، أعيد وأكرر كل عام عندما أقف على هذا المسرح أشعر بالفخر بوجودى بدار الأوبرا، وأشعر بالسعادة بوجود الجمهور المصرى أعظم جمهور بالعالم والشرق الأوسط.

وتابع: حبيبتى موجودة اليوم فى الحفل، وهذ المرة الأولى التى تحضر لى حفل منذ أربع سنوات، وهاغنى لكم أغنية بحبها جدا وأهديها لحبيبتى أيضا وهى أغنية "قولوله" للعندليب عبد الحليم حافظ.

وواصل سعد رمضان تقديم عدد من أغنياته، إضافة إلى أغانى لنجوم الزمن الجميل منها، شو محسودين، أمى نامت ع بكير، أنت وأنا، بحبك يا لبنان، سواح، وغيرها.

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واختتم الحفل الموسيقار عمرو سليم بعدد من المقطوعات الموسيقية التى نالت إعجاب واستحسان الحضور، ومن المقرر أن يحيى النجم مدحت صالح الحفل الثانى بعدد كبير من أشهر أغنياته الشهيرة.

يذكر أن مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28 كرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربى هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحرينى وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقى كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهنى، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربى، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربى حمدى زايد.

ويحيى حفلات المهرجان على المسرح الكبير عدد كبير من مطربين مصر والوطن العربى أبرزهم، محمد منير، مدحت صالح، مروان خوى، محمد الحلو، هانى شاكر، أنغام، عاصى الحلانى، الموسيقار عمر خيرت، وائل جسار، أصالة، كارمن سليمان، فايا يونان.

وتشارك فى المهرجان 22 فرقة موسيقية هى فرقة الفنان محمد منير، الفرقة السلطانية الاولى للموسيقى والفنون الشعبية (عمان)، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة كل من المايسترو صلاح غباشى والمايسترو أحمد عامر، فرقة المايسترو مصطفى حلمى، فرقة الحفنى بقيادة المايسترو هشام نبوى وغيرهم.