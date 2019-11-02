شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم السورى "نجمة الصبح" لجود سعيد يفوز بجائزة الجمهور بأيام قرطاج السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم مهرجان أيام قرطاج السينمائية دورته الثلاثين مساء اليوم فعالياته بمدينة الثقافة وفاز فيلم "نجمة الصبح" للمخرج السورى جود سعيد بجائزة الجمهور، وهى أولى الجوائز التى تم الإعلان عنها فى بداية المهرجان وتتوالى الجوائز تباعا.

يذكر أن الدورة الحالية يشارك فيها 15 سينمائيا من منتجين ومخرجين وكتاب سيناريو وممثلين فى لجان التحكيم للمسابقات الرسمية لأيام قرطاج السينمائية 2019 (دورة نجيب عياد) ويترأس المخرج السنغالى الفرنسى آلان جوميز لجنة التحكيم الكبرى لأيام قرطاج السينمائية 2019 وتضم لجنة التحكيم الكبرى أيضا الفنان محمود بن محمود إلى جانب السينمائى اليابانى فوكادا كودجى والمخرجة مريم بن مبارك إلى جانب الممثل الجزائرى حسان كشاش والسينمائية الزيمباوية تسيتسى دانجارمبجا والكاتبة والسيناريست والممثلة اللبنانية ياسمين خلاط.

أمّا لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية وتضم 5 أعضاء فيترأسها مدير صندوق مينا للإعلام جيروم غارى والناقد والدكتور محمد المديونى والناقدة السينمائية دجيا مامبو والمخرج المصرى محمد صيام والمخرج جون مارى تينو إما لجنة تحكيم العمل الأول (جائزة الطاهر الشريعة) فيترأسها المنتج الفلسطينى السويدى ومدير مهرجان مالمو للسينما العربية محمد قبلاوى ويشاركه التحكيم كل من الممثلة والمنتجة التونسية أنيسة داوود وجويل كاركازى.