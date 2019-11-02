شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ماجد المصرى لأول مرة مخرج فى السينما المصرية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض المخرج أحمد ماجد المصرى أولى تجاربه السينمائية فى مصر خلال الفترة المقبلة، حيث يتعاون مع المؤلف هشام هلال، وحاليا فى مرحلة التحضيرات الأولية للعمل، ويراهن عليه نجل ماجد المصرى لأنه يقدمه بشكل جديد عليه.

وانتهى المخرج أحمد ماجد المصرى مؤخرا من تصوير كليب "لولاك حبيبى" للنجم تامر حسنى ضمن ألبومه الأخير "عيش بشوقك" الذى حقق نجاحا كبيرا، وهى من توزيع جمال الحمداوى وكلمات وألحان تامر حسنى.

وذكر المخرج أحمد ماجد المصرى، فى تصريحات سابقة، أنه قدم الكليب بشكل جديد ومختلف عن كليبات تامر السابقة، ويتمنى أن ينال إعجاب الجميع، مشيرا إلى أنه تربط بينهم علاقة صداقة قوية منذ فترة كبيرة، وأنه صديق مقرب لوالده الفنان ماجد المصرى.

وأضاف، أن تامر حسنى مطرب كبير حقق نجاحا كبيرا على المستوى التمثيلى والغنائى فى الفترة الأخيرة، ويعتبر من أقوى الأصوات الموجودة فى مصر.