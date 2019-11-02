شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة السلطانية ورحاب مطاوع يطربان جمهور مهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفرقة السلطانية الاولى للموسيقى والفنون الشعبية العمانية، منذ قليل، حفل اليوم الثانى من مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28، بمقطوعة موسيقية تحت عنوان "سماعى راست" من تأليف جورج ميشيل، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وقدمت الفرقة مجموعة من المقطوعات الموسيقية المختلفة منها، يا بهجة الروح إلحان سيد درويش، العفو يا سيد الملاح الحان عبد الرحيم المسلوب، يا جارة الوادى الحان محمد عبد الوهاب، القلب يعشق كل جميل الحان رياض السنباطى.

واعتلت مطربة الأوبرا رحاب مطاوع المسرح لتقدم اغنيتان هم، شعورى ناحيتك من كلمات عبد الوهاب محمد والحان سيد مكاوى، وأغنية لو سألوك من كلمات عبد الرحيم منصور والحان بليغ حمدي.

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يذكر أن مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28 كرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربى هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحرينى وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقى كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهنى، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربى، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربى حمدى زايد.

ويحيى حفلات المهرجان على المسرح الكبير عدد كبير من مطربين مصر والوطن العربى أبرزهم، محمد منير، مدحت صالح، مروان خوى، محمد الحلو، هانى شاكر، انغام، عاصى الحلانى, الموسيقار عمر خيرت، وائل جسار، اصالة، كارمن سليمان، فايا يونان

وتشارك فى المهرجان 22 فرقة موسيقية هى فرقة الفنان محمد منير، الفرقة السلطانية الاولى للموسيقى والفنون الشعبية (عمان)، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة كل من المايسترو صلاح غباشى والمايسترو أحمد عامر، فرقة المايسترو مصطفى حلمى، فرقة الحفنى بقيادة المايسترو هشام نبوى وغيرهم.