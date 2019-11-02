شكرا لقرائتكم خبر عن عفريت اللى صورنى.. محمد رمضان يبحث عن ملتقط صورة غريبة له بهاتفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم محمد رمضان صورة له عبر حسابه علي انستجرام مؤخراً ظهر فيها بظهره، داعب بها جمهوره ومحبيه، وعلق عليها بكتابة: "الصورة دى لاقيتها على موبايلي والغريب اني فاكر في اليوم ده كنت لوحدي تماماً ولو حد مصورها المفروض يبان في المرايا اللى قدامى؟! ده أكيد عفريت واحد مُصور

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