شكرا لقرائتكم خبر عن رضوى الشربينى تعلق على شائعة زواجها من ملياردير مغربى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الإعلامية رضوى الشربيني فيديو توضح فيه حقيقة شائعة زواجها من ملياردير مغربى، وذلك عبر حسابها الرسمى على انستجرام من خلال فيديو تحدثت فيه عن الأمر للمرة الأولي.

رضوى الشربينى تساءلت خلال الفيديو: "مين هو؟ طب اتعزمت أنا ولا ماتعزمتش وماعرفش اسمو لحد دلوقتي".

كما سخرت الإعلامية رضوى الشربينى من تلك الشائعة بتأكيدها على أنها لم تسافر المغرب من قبل على الإطلاق وأضافت : " لو حد يعزمنى على فرحى يقولى وأنا هروح علطول ".

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