شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ضيف شرف فى فيلم خالد الصاوى "شريط 6" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم خالد الصاوى تصوير مشاهده فى فيلم "شريط 6"، فى الديكورات المخصصة بالعمل، ويظهر 12 ممثلا كضيف شرف خلال الأحداث أمام بطل العمل خالد الصاوى، ونكشف أسماء هؤلاء النجوم الذين تعاقدوا حتى الآن على العمل وبدأوا تصوير مشاهدهم، وعلى رأسهم النجمة وفاء عامر والفنان طارق عبد العزيز والفنان سليمان عيد وطونى ماهر وياسر الطوبجى وهبة عبد الغنى ووائل عبد العزيز وأحمد سعد، وعمرو وهبة وآخرون.

وتدور قصة الفيلم حول ثلاثة أشخاص مدمنين، ويقوم بمعالجتهم الطبيب النفسى، وهى شخصية الفنان خالد الصاوى فى العمل، وتتوالى الأحداث فى إطار رومانسى لايت، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التى يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية.

يشارك فى بطولة الفيلم بجانب خالد الصاوى طونى ماهر، وخالد أنور، وياسر الطوبجى، فيما يظهر بالفيلم عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان، ومن المقرر عرضه في إجازة نصف العام.