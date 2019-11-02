بعد الحكم بحبسها 3 سنوات.. سمية الخشاب: أحمد سعد لم يحترم كلام الرجالة.. وغلطانة إني رحمته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكدت النجمة سمية الخشاب أنها فوجئت بحكم حبسها 3 سنوات، بسبب شيك بمليون جنيه كانت قد وقعته لطليقها أحمد سعد.

وقالت سمية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أحمد سعد لم يحترم اتفقنا ولا اتفاق الرجالة اللي شهدت على كلامنا خلال الأيام الماضية، لأنه كان بالفعل يستحق الحصول على شيك بمليون جنيه خلال أكتوبرالماضي، ولكن تم تأجيل دفع الشيك لحين إنهاء إجراءات النفقة، وكان من المقرر أن يتم توقيع شيك جديد بعد هذا الاتفاق بالمبلغ الجديد، ولكني فوجئت اليوم في أثناء وجودي بإسبانيا بحكم المحكمة بحبسي غيابيًا ثلاث سنوات".

وأضافت سمية: "سأتقدم بمعارضة على الحكم غدًا الأحد من خلال المحامي الخاص، وسألجأ للقضاء للحصول على جميع حقوقي مثل النفقة والمؤخر، حتى حقي في دمي اللي ساح والطحال اللي شلته بسببه".

واستطردت: "أنا غلطانة إني رحمته في حاجات كتير، ومش هسيب حقي تاني، وماكنش ينفع أسيب حقوقي من الأول".

Advertisements

كانت محكمة الدقى، اليوم، قد قضت بمعاقبة الفنانة سمية الخشاب بالحبس لمدة 3 سنوات مع دفع كفالة 50 ألف جنيه.

جاء ذلك الحكم بعد أن اتهمها طليقها الفنان أحمد سعد بإصدار شيك دون رصيد ضدها.

وتعود مجريات القضية، بعد أن تقدم أحمد سعد ببلاغ ضد سمية الخشاب برقم 17590 لسنة 2019، يتهمها بإصدار شيك دون رصيد بقيمة مليون جنيه.

يذكر أن سمية متواجدة حاليًا في إسبانيا لتكريمها بمهرجان القفطان الدولي.