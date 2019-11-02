فيديو| النبوي يكشف عن برومو "ممالك النار" وموعد عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشر الفنان خالد النبوي برومو مسلسل ممالك النار، عبر حسابه على إنستجرام.
وعلق على البرومو: "مسلسل ممالك النار، ابتداء من 17 نوفمبر على شبكة mbc".
كان الفنان خالد النبوي قد نشر فيديو به صورة من شخصيته في مسلسل ممالك النار، إذ يجسد شخصية طومان باي.
وكان الفنان خالد النبوي، قد نشر، أول أمس، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، بوستر مسلسله "ممالك النار"
البوستر لم يضم أي شخصيات، ولكن كان عبارة عن هلال حديدي مُضرمة به النيران.
يجسد خالد في المسلسل شخصية طومان باي. والعمل يتناول الحقبة الأخيرة لدولة المماليك، وسقوطها على يد العثمانيين في القرن السادس عشر، وانضمام البلاد المصرية والشامية إلى الدولة العثمانية.
والمسلسل من إنتاج الإمارات، ومن بطولة محمود نصر ورشيد عساف ومنى واصف وكندة حنا، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج المخرج الإنجليزي بيتر ويبر.
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