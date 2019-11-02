بعد أن تأهلت للعروض المباشرة.. راغب علامة يهنئ دعاء لحياوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان راغب علامة المتسابقة دعاء لحياوي من المغرب بعد أن تأهلت لمرحلة العروض المباشرة في برنامج "The voice"، الذي يعرض حاليا على شاشة "MBC".

وكتب علامة تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "مبروك دعاء لحياوي من المغرب الحبيب، انتقالك عن جدارة لمرحلة العروض المباشرة من ذاف ويس عن جد برافو برافو، أحسنتِ، بالتوفيق".

يذكر أن الموسم الخامس من البرنامج انطلق الشهر الماضي، وضم في لجنة تحكيمه: أحلام، راغب علامة، حماقي، وسميرة سعيد.