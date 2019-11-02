محمد رمضان عن صورته الغريبة: "مش رايح الأوتيل ده تاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشر الفنان محمد رمضان صورة له عبر حسابه على إنستجرام، وظهر فيها بظهره، وينظر إلى مرآة.
وعلق رمضان على الصورة: "الصورة دي لاقيتها على موبايلي والغريب إني فاكر في اليوم ده كنت لوحدي تماما، ولو حد مصورها المفروض يبان في المرايا اللي قدامي؟ ده أكيد عفريت واحد مُصور أو عفريت مُعجب بالحلاقة، ثقة في الله مابخفش، ومش هروح الأوتيل ده تاني".
ولم يكشف رمضان عن أي معلومات أخرى، ولم يوضح إذا كان هناك خدعة في الصورة أم لا.
يذكر أن محمد رمضان يستعد لتصوير مسلسل البرنس، لعرضه في رمضان 2020، من بطولة غادة عادل ومي عمر، وتأليف وإخراج محمد سامي.
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