صور| بمشاركة فنانين مصريين.. بدء فعاليات "بي يوند" للأفلام القصيرة في الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

افتتحت لأول مرة في الكويت، مساء اليوم السبت، فعاليات مهرجان "بي يوند" الدولي للأفلام القصيرة، والذي يقام خلال الفترة من 2 إلى 7 نوفمبر الجاري، تحت رعاية وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي، محمد ناصر الجبري.

وكان من بين حضور المهرجان الفنانة روجينا والفنانة شيماء سيف والفنان أحمد زاهر والفنانة شيري عادل.

ونشرت الفنانتان روجينا وشيماء سيف صورا، عبر خاصية "الاستوري"، على حساباتهم الرسمية بموقع "إنستجرام"، خلال تواجدهما في الكويت لحضور فعاليات المهرجان.

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ونشر الفنان أحمد زاهر صورة تجمعه بالفنانة شيماء سيف وروجينا وشيري، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق :"راجل وأربع قمرات".

كان رئيس مهرجان "بي يوند" الدولي جاسم محمد قد أعلن، على هامش حفل الافتتاح، أن 666 فيلما يمثلون 66 دولة، تشارك في فعاليات المهرجان، الذي يعد فرصة سانحة لكل صاحب موهبة أو محترف أو هاو في صناعة الأفلام القصيرة، لإطلاق إبداعاته نحو العالمية.

وأوضح محمد أن الأفلام المشاركة في فعاليات المهرجان، تتضمن الروائية، والوثائقية، بالإضافة إلى نوعية أفلام "الانيميشين"، وفق شروط وأحكام ومعايير المهرجانات الدولية للأفلام القصيرة، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه سيتم تكريم عدد من نجوم السينما الخليجية خلال فعاليات المهرجان، لدورهم في إثراء الفن الخليجي بصفة خاصة، والفنون السينمائية بصفة عامة.