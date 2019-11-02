العدل مدافعا عن أسما شريف منير: "لا تعبدوا أصناما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

دافع الشاعر والسيناريست مدحت العدل عن أسما شريف منير، ابنة الفنان شريف منير، ومقدمة برنامج "أنا وبنتي"، بسبب الهجوم التي تعرضت له.

وكتب العدل، عبر حسابه على تويتر: "في موضوع بنت شريف منير، ما هذا الإرهاب الفكري لشابة قالت رأيها في شخص، مهما علا شأنه، ليس نبيا ولا معصوما، تعلموا الاختلاف يا بشر، الفاروق عمر بن الخطاب قال أمام المسلمين، وهو من هو، أصابت امرأة وأخطأ عمر، استقيموا ولا تعبدوا أصناما تصنعونها".

كانت أسما منير قد تعرضت لحملة هجوم كبيرة، بسبب وصفها أحاديث وأفكار الشيخ محمد متولي الشعراوي بالمتطرفة.

ورغم اعتذارها وتأكيدها أنها لم تكن تقصد الإساءة بأي حال من الأحوال لـ"إمام الدعاة" الشيخ محمد متولي الشعراوي، فإن الهجوم الذي طالها لم ينته.