تراند اليوم : كفوري يشعل السوشيال الميديا.. هذا ما حث على خشبة المسرح...

اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بصورة للفنان وائل كفوري وهو يرتدي زيا أردنيا بمدينة إربد اللبنانية.

وظهر كفوري في صور مركبة من الشعب الأردني، حيث يبدو الجمهور الأردني وهو يمازح كفوري.

كما ظهر كفوري في مقطع فيديو تم تداوله بصورة واسعة وهو يرفع طفلة إلى خشبة المسرح، لتغني معه.

يأتي هذا في الوقت الذي سادت فيه أمس حالة من التذمر على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ازدحام مروري في الأردن تسببت فيه طائرة خاصة لكفوري.

وكان الفنان وائل كفوري في طريقه لإحياء مهرجان " الهرم" في مدينة إربد شمال الأردن.

وعندما هبطت طائرة كوري تم قطع طريق إربد - عمّان، ما تسبب في حالة ازدحام مروري بالطريق، مع تواجد حراسة أمنية مشددة.