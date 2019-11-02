سمية الخشاب تغازل جمهورها من برشلونة.. وحكم الحبس ينتظرها في مصر

غازلت الفنانة سمية الخشاب جمهورها بصور من مدينة برشلونة الإسبانية، حيث تستمع بوقتها في زيارة سريعة لحضور فعاليات مهرجان القفطان الدولي بالمدينة العالمية.

نشرت سمية صور عبر حسابها بموقع إنستجرام، برفقة صديقاتها في إحدى المناطق السياحية بالمدينة معلقة عليها: "مساء الفل من برشلونة"، ليتساءل جمهورها في التعليقات عن معرفتها بخبر حكم

حبسها الصادر من محكمة جنح الدقي لمدة 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه، لاتهامها بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة مليون جنيه لصالح طليقها الفنان أحمد سعد.

سبب حضور سمية الخشاب مهرجان القفطان الدولي:

وكانت سمية الخشاب أعلنت منذ أيام عن توجهها

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إلى إسبانيا لحضورها مهرجان القفطان الدولي وتكريمها من قبل الجالية المغربية بأسبانيا عن أعمالها الفنية الهامة التي قدمتها خلال مشوارها الفني.

علقت سمية قائلة: "شكرا لكل جمهوري الحبيب بالمغرب والجالية المغربية بإسبانيا ورئيس مهرجان القفطان الدولي عل تكريمي كفنانة مصرية عربية، وكل عام وأنتم بالف بخير بمناسبة الذكري الـ 44 للمسيرة الخضراء المظفرة تزامنا مع المهرجان".

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