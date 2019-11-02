من الزواج للمحاكم.. التفاصيل الكاملة لقصة أحمد سعد وسمية الخشاب

قضت محكمة الدقي، اليوم السبت، بمعاقبة الفنانة سمية الخشاب، بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه لصالح طليقها المطرب أحمد سعد.

جاء ذلك بناء على بلاغ أقامه الفنان أحمد سعد برقم 17590 لسنة 2019، اتهم فيها الفنانة سمية الخشاب طليقته بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة مليون جنيه لصالحه.

وعلقت سمية الخشاب على الحكم، مؤكدة أنها لن تتنازل عن حقها، وادعت أن أحمد سعد دبّر لحبسها رغم أن الشيك كان قد صدر لتسوية خلاف بينهما.

واوضحت أنها كتبت شيكا بمبلغ مليون جنيه لتسوية الحسابات المادية بينهما في فترة زواجهما.

وسنرصد في هذا التقرير قصة الحب بين أحمد وسمية، التي تحولت لعداوة بين المحكام:-

في يوم 20 أكتوبر ومع اقتراب الساعة من منتصف الليل، شاركت النجمة سمية الخشاب جمهورها ببثّ مباشر من وقائع عقد قرانها على النجم أحمد سعد، وذلك ليلة بين ألف ليلة وليلة، والتي واحتلت صدارة الأكثر بحثًا بمواقع السوشيال ميديا.

بعد انتهاء شهر العسل تصدت سمية الخشاب لحملات طليقة سعد الفنانة ريم البارودي، وظهرت في برامج عدة لكشف "الحقيقة"، وأكدت أنها لم تخطف أحمد من زوجته ريم، لأنها لم تتزوجه إلّا بعد الاطّلاع على قسيمة طلاقهما، وأيقنت أنّ علاقتهما انتهت تمامًا.

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واعترفت سمية الخشاب أنّ قصة حبها مع أحمد

سعد، نشأت في 31 مارس 2017 داخل كواليس مسلسل "الحلال"، حيث أنه كان مغنّي التتر، ولحّن لها إحدى الأغنيات التي كانت تغنّيها في المسلسل، ومن وقتها حدث التقارب بينهما، متابعةً: أنه بدأ الاهتمام منه وقد لاحظت ذلك، إلا أنها كانت قد تريثت في الأمر، لأنها تعلمت من تجاربها السابقة، وكان يجب أن تدرسه جيدًا، لافتة إلى أنه في وقت التصوير، تأخر عن موعده، فاتصلت به تسأله عن سبب ذلك فأخبرها أنه في الطريق، فقالت له مازحة: “دي ماما هنا وهي بتحبك جدًّا وعاوزة تسمع صوتك.. والنهاردة حتى عيد الأم تعالى قولّها كل سنة وأنتِ طيبة، موضحة أنه بعد دقائق وصل أحمد وأحضر معه باقة من الورد.

ثم انتهت قصة الحب بين سمية الخشاب وأحمد سعد بعد أن أعلن الأخير على حسابه الرسمي "إنستجرام" أنه انفصل عنها ويتمنى لها الخير، لتخرج عن صمتها وتؤكد من جانبها في تصريحات صحفية عدة أنها هي من طلبت الانفصال عنه منذ 6 أشهر، رافضة الكشف عن السبب الحقيقي لطلاقها قائلة: "مش هقول السبب الحقيقي عشان أنا بنت أصول".

ولم يتوقف الأمر عند الطلاق، بل تحول إلى أزمة رغم كل محاولات سمية وأحمد لجعل الأمور تسير بشكل ودي، إلا أنها تتحول إلى عدواة، والتي وصلت إلى حد تبادل الاتهامات بينهما، والتي تنوعت ما بين اتهامات بالسرقة والشروع في القتل، والتلميح لتعاطي مواد مخدرة وغيره من الأمور الخاصة.

ورغم كل ذلك إلا أن هناك فيديو، انتشر عبر صفحة غير رسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكانت تلك الصفحة نشرت فيديو لسمية الخشاب، مشيرة من خلاله أنه لا يوجد خلافات بينها وبين أحمد سعد، بعد الانفصال، إلا أنها تحترمه.

ثم تداول مواقع إخبارية نبأ عودة سمية الخشاب لأحمد سعد، مما تسبب في أزمة من جديد بين الطرفين.

وسرعان ما نفى الفنان أحمد سعد عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا: "ده كذب كذب ...أنا الحمد لله لما ببص لقدام ماببصش للي ورا خالص ولا بفكر فيه ..ونفسي ننسا المرحلة دي بقي ..ويا ريت مش كل حد عايز الناس تهتم بكلامه على السوشيال ميديا يجيب سيرتي".

وبدورها نفت الفنانة سمية الخشاب، عودتها للفنان أحمد سعد عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مؤكدة أن عودتها لطليقها المطرب أحمد سعد شائعة سخيفة، وأوضحت أنه حدث لغط لدى البعض بسبب ظهورها فى أحد البرامج التليفزيونية وعندما وجه لها سؤال حول علاقتهم حاليًا قالت إن علاقتهما كويسة وأحياناً يتصل بها لسؤالها عن بعض الأشياء، وهو ما لا يعنى أبدا أنهم عادوا إلى بعض مرة أخرى".

ليكتبوا بهذة الكلمات عودة الخلافات مجددًا، ولم يتوقف الأمر عند هذا بسبب كثرة الشائعات، والأقاويل التي تجدد الخلاف فيما بينهما.