فيديو.. الإمارات تحتفل بعيد ميلاد شاروخان في برج خليفة

احتفلت دولة الإمارات بعيد ميلاد الفنان العالمي شاروخان، حيث كتبت اسمه بالكامل على برج خليفة.
ونشر الفنان العالمي شاروخان فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وأعرب شاروخان عن شدة سعادته بهذا الاحتفال قائلًا: "شكرًا أخي الأستاذمحمد العبار.. وشكرًا برج خليفة.. شكرًا لجعل لي تألقًا مشرقًا جدًّا.. كل هذا الحب واللطف لا يمكن تجاوزه.. وااو.. هذا هو حقًا أطول شيء رأيته.. أحبك يا دبي.. إنه عيد ميلادي وأنا الضيف".
يذكر أن الفنان العالمي شاروخان شارك سابقًا في بطولة فيلم "زيرو"، وهو من تأليف هيمانشو شارما، وإخراج أناند لراي، وبطولة كل من أنوشكا شارما، كاترينا كيف، محمد زيشان أيوب، أبهاي ديول، آر مادهافان، جانيش أتشاريا، برايان بنفيلد.
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