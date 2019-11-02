ريم غزالي تستأصل ورمًا من الدماغ

استأصلت الفنانة ريم غزالي ورمًا بالدماغ، حيث خضعت لعملية جراحية دقيقة في الرأس، في أحد مستشفيات فرنسا.

ونشرت ريم صورة تجمعها بشقيقها، وعلّقت عليها قائلة:"أول مرة أغادر الغرفة وأستمتع بأشعة الشمس مع أخي سيد أحمد الذي لم يتركني لحظة. وأمي التي التقطت لنا هذه الصورة. زوجي نبيل ينتظر الحصول على التأشيرة للحاق بنا، لم يصدق خروجي من الغرفة إلى الحياة. لا أحد كان يصّدق أنني سأقف مجدداً على قدمي، رغم علم كل من هم حولي بقوتي وصلابتي وكم أنا محاربة. أكثر من شهرين في الظل بعيداً من الضوء ليس بالأمر الهيّن، لكن واثقة بأن

عودتي ستكون قوية إن أراد الله ذلك. الحمدلله على كل شيء. شكراً لمن كلّف نفسه عناء السفر وزارني بالمستشفى. شكراً لكل من ساندني بتعليق أو دعاء أو رسالة وسأل عني. شكراً لأصدقائي، للفنانين، للمعجبين. كنت أعمل ليل نهار بلا هوادة لدرجة لم أكن أشعر بكل هذا الحب والاهتمام".

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وكانت ريم أعلنت عن إصابتها بورم في الدماغ، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "إنها المحاربة لطالما حاربت ولازالت تحارب، نعم ريم غزالي، تلك الفتاة التي

لا تمل وتحب وتتقن العمل أمام الكاميرا ووراء الكاميرا، هي الآن تحارب المرض وحولها سندها أخوها أحمد لطالما وقف ولا يزال".

تابعت:"ريم غزالي كل من حولها يحبونها يساندونها، أما عن والدها السيد غزالي، حياته كلها ريم، ولها أم ليست ككل الأمهات، ترفع لها قبعة حبيبتي مريم، ولها زوج يحترمها ويساندها في حياتها العملية والعادية، ريم جمهورك يقف وقفة قلب واحد ويدعو لك بالشفاء، وأملنا بالله كبير إن قدرة الله تفوق قدرة الأطباء".

يذكر أن الفنانة ريم غزالي طرحت سابقًا أغنية بعنوان "غرامو"، وهي من كلمات رضا شريف، وألحان أحمد العتباني، وتوزيع خالد مصطفى، كما حققت الأغنية نجاحًا باهرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.