محمد منير يطلق رسالة سلام للعالم من مهرجان الموسيقى العربية

«يا ليلة عودى تانى يا ليلة كونى تانى.. خدينا طهر وروح وردى فينا الروح»، بهذه الكلمات رد الكينج محمد منير الروح فى قلوب جمهوره الذى يلتقط به لأول مرة على المسرح الكبير ضمن فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان الموسيقى العربية، التى افتتحت فعالياتها مساء أمس تحت رعاية وزارة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

امتلأ الجمهور بالسعة الكاملة للمسرح الكبير الذى يُغنى فيه منير للمرة الأولى فى تاريخه الذى يمتد لأكثر من 40 عامًا.

حلق الكينج منير بمهرجان الموسيقى العربية، فى أفق أكثر سعة ورحابة، فقد خرج به من الإطار النمطي، أو الشكل التقليدى للمهرجان الذى اعتاد أن يفتتح فعالياته بأوبريتات غنائية. ليأخذ جمهور الأوبرا فى رحلة نهرية بـ«الفلوكة» فى بلاد النوبة، موطن الذهب والفنون.

هو يشدو والجمهور يهتف بـ«الكبير كبير يا محمد يا منير».. و«بنحبك يا ملك».. و«بنحبك يا نمبر وان»، وما عليه سوى أن يوجه لهم التحية والتقدير، وبأخلاق فنان ينسب لجمهوره الفضل فى نجاحه قائلًا: «أنا كينج بفضلكم».

عقب أن افتتح محمد منير حفله بأغنية «يا ليلة عودي»، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذى تفاعل معه بقوة

وردد معه كلمات الأغانى وسط حالة من البهجة سادت أجواء مسرح الحفل، صعد على خشبة المسرح كل من الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ومهرجان الموسيقى العربية، والفنانة جيهان مرسى المدير العام للمهرجان، لتسليم «الكينج» درع التكريم، ثم واصل فقرته الغنائية التى تنوعت بين «شىء من بعيد، والرزق على الله، ويا السمرة، ويا لالالى، وعلى صوتك».

فى الفاصل الذى يعقب كل أغنية، يتحدث «الكينج» عن مصريته، بعبارات تعكس مدى حبه لبلاده مصر، تلك الجميلة التى عشقها وسكنت خواطره، وإليها بنى إليها صومعته الغنائية.

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أرسل «الكينج» رسالة سلام للأوطان العربية فى حفله، فهو يحلم باليوم الذى تفتتح فيه الحدود بين البلدان العربية، وأن نكون وطنًا واحدًا، وشعبًا واحدًا يعيش تحت قبة السلام والمحبة، لذا أختار أن يختتم حفله الغنائى بالنشد الوطنى «بلادى لك حبى وفؤادي».

اكتشف الجمهور جانبًا آخر من شخصية «الكينج»، وهو التواضع الذى كان السر وراء عبور

صوته وإحساسه إلى قلوب الجمهور، فلم تجرفه الشهرة والنجومية إلى خندق الغرور، وإنما زادته تواضعًا وأخلاقًا واحترامًا لجمهوره. ويتجلى هذا فى ردّه على حماس الجمهور وعبارات الترحيب به قائلًا «أنا لا أول المبدعين اللى هيسعدوكم ولا آخرهم مصر مليانة مبدعين».

وكان كل من وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدى صابر، قد افتتحا مساء أمس فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، المقرر أن تستمر فعالياته حتى 12 من الشهر نفسه.

وخلال الافتتاح أكدت وزيرة الثقافة فى كلمتها، أن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ودار الأوبرا المصرية جدار الصد الأول لكل محاولات التشوية الفنية والموسيقية.

كما كرّمت وزيرة الثقافة «الكينج» محمد منير الذى تسلم منها أوسكار المهرجان بعد أن قدم أولى فقراته الفنية وأكد اعتزازه بالظهور لأول مرة بمهرجان الموسيقى العربية ووصفه بأحد ألمع المحافل الفنية فى العالم، مشيرًا إلى الفخر بتاريخه الفنى الذى امتد لأكثر من ٤٠ عامًا ونجح خلاله بالمشاركة فى تجديد الأغنية العربية، وتمنى دوام الازدهار للوطن.

وتم إهداء دروع المهرجان التذكارية لـ١١ شخصية أخرى أسهمت فى إثراء ساحات الإبداع تكريمًا لهم وهم الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحرينى وحيد الخان، المطربة ريهام عبدالحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقى كريم عودة، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهنى، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربى، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربى حمدى زايد.