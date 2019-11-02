صور.. محمد منير يتألق في حفل دار الأوبرا المصرية

نشر النجم محمد منير صور حفله الغنائي الذي أحياه أمس، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكان النجم محمد منير أحيا حفلًا ناجحًا على مسرح دار الأوبرا المصرية.

وقدَّم النجم محمد منير من خلاله باقة

لامعة من أجمل أغانيه التي تفاعل معها الجمهور، والذين احتشدوا بالآلاف.

كما كرّمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، الكينج محمد منير على مسرح الحفل؛ لمساهمته في إثراء الفن المصري، ليعرب

عن سعادته بتواجده في الأوبرا، وأنه فخور بأن وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم هي المسئولة عن ثقافة مصر.

ومن ناحية أخرى يستعد النجم محمد منير لطرح ألبومه الجديد بعنوان "الوطن"، والذي يضم تشكيلة متنوعة من الأغاني، ومن بينهم: "ابعد عينيك عني"، "روح"، "أهل أول"، "لو باقي في عمري"، "طاق طاقية"، "مهموم".

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