صور.. حماقي يتحدى لجنة "ذا فويس" وسميرة سعيد ترد بإطلالة ساحرة

تحدّى النجم محمد حماقي لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس"، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا: "هل أنتم مستعدون".
لترد عليه النجمة سميرة سعيد بنشر صور إطلالتها عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت من خلالها مرتدية تيشرت باللون الأبيض مكتوب عليها "no"، وشورت جلد باللون الأحمر، وبوت طويل جلد الأحمر.
يذكر أن النجم محمد حماقي والنجمة سميرة سعيد يشاركان في لجنة تحكيم الجزء الخامس من برنامج "ذا فويس"، وهو برنامج متخصص باكتشاف قدرات المتسابقين الغنائية الاستثنائية وصقلها، وليس شرطًا أساسيًا للاشتراك في المسابقة أن يكونوا المتقدمين من الهواة، بل يمكن أن يكونوا من فئة شبه المحترفين، ممن يمتلكون طاقات صوتية ومؤهلات جيدة ويعملونفي هذا المجال، ويطمحون إلى الحصول على فرصة أخرى في مسيرتهم المهنية، قد تقودهم إلى الاحتراف والنجومية والشهرة.
وتعتمد فكرة البرنامج على خمس حلقات، يختار خلالها كل مدرب الأصوات التي تنال إعجابه دون أن يتمكن من رؤية أصحابها، فهم يجلسون على كراسي لونها أحمر وظهرهم مدار للمتسابقين. إذا أعجبه الصوت، على الفنان أن يضغط الزر الأحمر الموجود أمامه. هذا يعني "صوتك حلو وأرغب بتدريبك"، حينها يدور الكرسي الجالس عليه المدرب 180 درجة لكي يرى صاحب ذلك الصوت.
وتضم لجنة التحكيم على أربعة من أبرز نجوم الغناء في العالم العربي، ومن بينهم النجم راغب علامة، والنجمة أحلام.
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