في عيد ميلاده الـ 54.. كاجول تحتفل بعيد ميلاد شاروخان مع جمهورها

احتفلت الفنانة العالمية كاجول بعيد ميلاد الفنان العالمي شاروخان، حيث نشرت صورة تجمعها به، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت كاجول على الصورة قائلة:"عيد ميلاد سعيد سعيد لصديقي الحلو. لكثير من الابتسامات مثل هذه..أتمنى

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لك يومًا رائعًا".

يذكر أن الفنان العالمي شاروخان، والفنانة العالمية كاجول شاركا معًا سابقًا في بطولة فيلمهما "دلوالي"، وهو من تأليف يونس ساجوال، وإخراج روهيت شيتي، وبطولة كل من فارون داوان، كريتي

سانون، بومان إيراني، فارون شارما، جوني ليفر، موكيش تيواري، بانكاج تريباثي، سانجاي مشيرا، شيتنا باندي، فينود خانا، كبير بيدي.