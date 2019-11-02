وفاة المُنتج الهندي تشامباك جاين

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

توفي المنتج السينمائي الهندي تشامباك جاين، صاحب شركة الموسيقى فينوس للتسجيلات والأشرطة مساء الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الهندية ANI.

ذكرت العديد من المواقع الإعلامية أن السيد جين توفي بسبب نزيف في المخ. كما تنتظر عدد من الروابط السينمائية التفاصيل الأخرى.

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قدم عدد من الممثلين الذين عملوا مع المنتج الراحل تعازيهم إلى أسرته، منهم الممثل سونو سود Sonu Sood ووالمغني المعروف ميكا سينغ Mika Singh وتاران ادارش Taran Adarsh ​ على حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي Twitter.

غرد سونو: “من المحزن حقًا أن أعرف موت تشامباك المفاجئ، لقد كان يمثل الروح النبيلة، كما احمل له ذكريات عزيزة، أتقدم بأحر التعازي لعائلته بأكملها، راتان جاين جي، غانيش جاين جي. ريب تشامباك سي.

نشر المغني ميكا سينغ بتغريدة ليلة الخميس: “شعرت بالصدمة والحزن الشديد لسماع وفاة صديقي العزيز السيد تشامباك Champak Jain، صاحب شركة فينوس. لقد كان رجلًا طيبًا رحم الله روحه”.