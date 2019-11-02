اليسا تتألق في فرنسا… وتحية منها لـ لبنان

الى فرنسا توجّهت الفنانة اللبنانية إليسا للقاء جمهورها بحفل فني أحيته على مسرح الاولمبيا في العاصمة الفرنسية باريس.

اليسا كانت قد أعلنت عن موعد الحفل في عدد من المنشورات على حسابها عبر موقع انستغرام، حيث شوّقت جمهورها في فرنسا وجعلتهم تلقائيا يتهاتفون لشراء البطاقات وحجز مقاعدهم، الامر الذي كان واضحًا اذ كانت مقاعد المسرح مليئة بالحضور الذين استمتعوا بأجمل الاوقات على وقع اغنيات نجمتهم المفضلة.

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اختارت اليسا لهذا الحفل المميز فستانًا طويلا باللون الاحمر، حمل توقيع الماركة العالمية “ستيلا ماكارتني”، حيث جاء تصميم الفستان مفتوحا عند الصدر، حيث غطّت كتفيها بقماشة من نفس لون الفستان، فظهرت غاية في الاناقة. اما بالنسبة لتصفيفة شعرها فقد تركت اليسا شعرها منسدلا على كتفيها، ارفقته بمكياج ناعم وملفت يتلاءم مع اطلالتها بشكل عام.

خلال الحفل اطربت اليسا الجمهور بمجموعة متنوعة من اغنياتها، التي تفاعل معها الحضور بشكل لافت. الى ذلك، وتحية لجمهورها الموجود في فرنسا ولكل الحاضرين، قدّمت اليسا اغنية باللغة الفرنسية، سحرت من خلالها الجمهور فخلقت اجواءا رائعة ومميزة في الحفل.

ومع كل الضوضاء واجواء السهر والحفلات، لم تنسَ اليسا بلدها لبنان، اذ حملت العلم اللبناني مقدّمة بالتالي تحية مميزة لبلدها الذي يشهد انتفاضات واحتجاجات في سائر مناطقه، عبر اغنية “ع اسمك غنيت”، وسط تفاعل كبير خصوصا من جمهورها اللبناني الذي كان متواجدا في الحفل.

الجدير بالذكر ان اليسا قد شاركت في التظاهرات التي حصلت وسط بيروت، حيث انضمت الى صفوف المواطنين المطالبين بإصلاح البلد ومحاسبة الفاسدين للنهوض بلبنان لمستقبل افضل.