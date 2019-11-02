هند صبري تخضع لجلسة تصوير بعد عرض فيلمها في " أيام قرطاج السينمائية"

نشرت النجمة هند صبري، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستغرام، ظهرت فيها خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، بعد حضورها عرض فيلم "نورا تحلم" خلال أيام قرطاج السينمائية في المسابقة الرسمية.

"نورا تحلم" بطولة هند صبري، بجانب كل من الفنان لطفى العبدلى، والفنان حكيم بو مسعودى،وعدد آخر من النجوم وهو من إخراج المخرجة هند بن جمعة.

من جهة أخرى، حصلت هند صبري على جائزتها الثانية عن فيلمها التونسي "نورا تحلم" حيث حصدت جائزة لجنة التحكيم الخاصة في قسم البطولة النسائية والتي تحمل اسم التفسير الأنثوي.

وكانت هند صبري قد فازت منذ أيام بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة عن دورها في الفيلم التونسي نورا تحلم.

Advertisements

وكانت هند صبري قد حضرت فعاليات المهرجان رفقة مخرجة الفيلم هند بن جمعة ومنتجه المشارك الفرنسي فرانسوا والفنان حكيم أحد ممثلي الفيلم.

قد يهمك ايضاً:

صبري تحصد نجاح جديد لـ"نورا تحلم" ه

ند صبري تؤكد أن جرأة "حلم نورا" كسرت "تابوهات" السينما العربية