"كاتي بيري" توجه رسالة للفراعنة من قلب الأهرامات

حرصت النجمة العالمية كاتي بيري، علي الاحتفال بعيد ميلادها الـ35، بصحبة عدد من أصدقائها وأقاربها، علي طريقتها الخاصه من خلال مفاجأتها لأصدقائها برحلة إلي أهرامات الجيزة، أثناء رحلتها الحالية لمصر، وشملت زيارتها لواحة سيوة والعديد من الأماكن التاريخية.

وحرصت بيري، على نشر عدد من صورها من قلب الأهرامات، أثناء زيارتها لهم، وتغزلت في الحضارة الفرعونية، التي قارنت أسسها الفرعونية بموت والدتها أثناء صغرها، وكتبت بالنص قائلة: "أعتقد المصريون القدماء أنه عندما تجاوز قلبك فأنك تكون في توازن، يجب أن تكون أخف من الريشة لتكون مؤهلا لرحلة الحياة الأخرى، أمي تحولت لريشة عندما كنت طفلة، وأتمنى بعد كل ذلك أن يضيء قلبي كما كان، إنه العام الـ 35".

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