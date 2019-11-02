ظافر العابدين يعود لاستكمال تصوير مشاهده في"العنكبوت"

يعود الفنان التونسي ظافر العابدين لإستكمال تصوير مشاهده الخارجية خلال السياق الدرامي لفيلم " العنكبوت"، الثلاثاء المقبل ما بين مدينة الإنتاج الإعلامي والعديد من المناطق المتفرقة بالقاهرة.

وتضم المشاهد أبرز أبطال العمل وهم النجم أحمد السقا ومنى زكي ويسرا اللوزي.

يشار إلي أن فيلم ” العنكبوت ” يشارك في بطولة كوكبة من النجوم بجانب أحمد السقا ومني زكي ، أبرزهم يسرا اللوزي، محمد لطفي، زكي فطين عبد الوهاب، شرين رضا، ظافر العابدين، أحمد فؤاد، والفيلم من تأليف محمد ناير ومن إخراج أحمد نادر جلال.

وتجرى أحداث الفيلم في سياق درامي حول فكرة الانتقام، وستشهد الأحداث صراع قوي بين التونسي ظافر والسقا، وبدأ التصوير في الفيلم منذ شهر سبتمبر الماضي التي جمعت بين السقا ومنى زكي، بينما بدأت تصوير المشاهد الخاصة بزكي فطين عبد الوهاب خلال هذا الشهر.

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