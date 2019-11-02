شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول صورة لـ إياد نصار من كواليس فيلم " موسى " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم إياد نصار تصوير مشاهده فى فيلم "موسى"، فى الديكورات الخاصة بالعمل، الفيلم تأليف وإخراج بيتر ميمى، وصور إياد عدد من المشاهد التى جمعته مع الفنان كريم محمود عبد العزيز، وننشر أول صورة لـ اللوك الذى يظهر به إياد خلال أحداث الفيلم والتي جمعت بينه وبين المخرج بيترميمي.



إياد نصار والمخرج بيتر ميمي فى كواليس فيلم "موسى"

فيلم "موسى" مقررعرضه فى إجازة نصف العام المقبلة 2020، من بطولة إياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وأحمد حاتم ومجموعة من ضيوف الشرف منهم أحمد العوضى الذى يظهر بمشهدين فقط انتهى بالفعل من تصويرهما، الفيلم يعد نوعية جديدة فى السينما يقدمه صناعه الفن السابع لأول مرة. ويظهر فيه الروبوت خلال الأحداث .

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من ناحية أخرى انتهى إياد نصار من تصويرمشاهده فى مسلسل "حواديت الشانزليزية"، للمؤلف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، ويعرض العمل على شاشة ON E، يوم 10 نوفمبر الجارى.

"حواديت الشانزليزيه" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة "سينرجى"، المسلسل بطولة اياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، انجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، لمياء كريم، جينا سليم ورباب ممتاز، وسمر محمد متولى.