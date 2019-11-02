تراند اليوم : أجمل مكان بالعالم .. النجمة العالمية كاتي بيري تتسلق الأهرامات

بعد انتشار التكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي والشائعات غير المؤكدة خلال الفترة الماضية، أكدت المطربة العالمية، كاتي بيري بصورة رسمية، زيارتها إلى مصر.

وشاركت مطربة البوب الأمريكية الشهيرة، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، صور من زيارتها لأهرامات الجيزة، مع صديقها، الممثل البريطاني الشهير، أورلاندو بلوم، بطل أفلام الخيال “Lord of the Rings” (سيد الخواتم).

وتظهر كاتي بيري في إحدى الصور وهي تتسلق أحد الأهرامات، بينما لفتت مع الصور إلى “ريشة ماعت”، وهي أسطورة شهيرة عند القدماء المصريين، والمتعلقة بالحياة بعد الممات.

وكانت الإلهة “ماعت” تمثل لدى قدماء المصريين قيم الحق والعدل، وتمثل ريشتها الفصل العدل والمنصف لما اقترفه الإنسان في دنياه وتحدد مصيره ليعبر إلى حياة آمنة ومطمئنة، حيث يقاس بالنسبة لريشة الحق وزن قلب الميت لمعرفة ما فعله الميت في دنياه من حياة صالحة ومستقيمة تتفق مع الحق أم كان سيئا وغير جدير بالعبور الآمن.